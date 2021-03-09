Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии по примеру Венгрии.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V», — сказано в сообщении, размещенном в Twitter российской вакцины.

В заявлении отмечается, что комментарии главы регулятора «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА».

Там подчеркивается, что EMA «не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине».

Кроме того, разработчики «Спутника V» указали, что подобные комментарии «неуместны и подрывают доверие» к европейскому регулятору и «процессу его экспертизы». «Вакцины и ЕМА должны быть вне политики», — заявили они.

Также создатели препарата считают, что ЕМА не имеет права такими заявлениями «подрывать доверие» к регуляторам тех 46 стран, которые уже одобрили российскую вакцину.

На прошлой неделе стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».