В Генпрокуратуре РФ назвали профессии-лидеры по мелким взяткам

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин перечислил профессии-лидеры по мелким взяткам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

По словам Балдина, практика показывает, что полицейские чаще всего совершают такие преступления. Деньги дают граждане, чтобы не привлекаться к ответственности за правонарушения.

Представитель ведомства рассказал, что в том же списке оказались преподаватели, которые получают взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов. Он добавил, что сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещенных предметов и создание привилегированных условий для заключенных.