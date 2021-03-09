Минпросвещения не будет переносить начало учебного года из-за выборов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебный год начнется в школах 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Госдуму. Его слова приводит РИА «Новости».

«Нет, начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется», — сказал он.

Единый день голосования в России проводится во второе воскресенье сентября. Однако в этом году он запланирован на неделю позже — 19 сентября. Также не исключено, что выборы будут проводиться в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что у школьников могут появиться дополнительные выходные в дни голосования в сентябре.