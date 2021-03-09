Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Тelegram-канале, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

По его словам, прививка не принесет никакого вреда человеку, который переболел коронавирусом.

Специалист обратился к исследованию южноафриканских ученых, изучающих реакцию организма людей, перенесших болезнь, на новые мутации коронавируса. Выяснилось, что появившиеся после инфицирования антитела не защищают от новых штаммов SARS-CoV-2.

«Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и уже переболевшим. То есть — обязательная вакцинация», — заявил Мясников.

Ранее сообщалось, что в Италии обнаружен «нигерийский» штамм коронавируса.