В Махачкале попали в больницу с отравлением 22 ребенка и двое взрослых

В Махачкале с признаками пищевого отравления госпитализировали 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Дагестана.

Отмечается, что отравились 22 ребенка и двое взрослых. «Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале», — уточнили в ведомстве.

Состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет. Причины отравления пока неизвестны.

До выяснения обстоятельств произошедшего жителям региона посоветовали пить кипяченую или бутилированную воду.

Ранее сообщалось, что в Дагестане более 20 человек отравились водой из крана в Каспийске.