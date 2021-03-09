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Общество. Новости

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Москвичам рассказали, когда начнется оттепель

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Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала, когда в столицу придет оттепель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эта неделя в столичном регионе будет преимущественно холодной, в ближайшие два дня сохранятся морозы без существенных осадков. Днем в городе будет -5-7°C, а ночью -17-22°C. По области дневная температура ожидается в пределах -9-14°C, а ночная -17-22°C, местами до -25°C.

В пятницу, 12 марта, характер погоды изменится — к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, а температура будет постепенно повышаться.

«Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день», — рассказала синоптик.

Так, днем 14 марта температура поднимется до +3°C и это будет «уже первая весенняя оттепель».

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны.

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