Грета Тунберг раскритиковала подход Байдена к климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сочла недостаточными действия администрации президента США Джо Байдена по борьбе с климатическим кризисом. Об этом она заявила в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, оценивать политику Байдена по климату нужно в соответствии с научными данными.

«Вам следует обратиться к науке <...> И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого (действий Байдена) недостаточно», – подчеркнула активистка.

Она также отметила, что относиться к проблемам климата следует как к кризису, а не как к одной из тем на политической повестке.

Ранее стало известно, что власти 12 американских штатов подали в суд на Байдена из-за указа о климате.