В Кремле отреагировали на слова главы ЕМА о вакцине «Спутник V»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с критикой вакцины «Спутник V» со стороны главы Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе.

Песков отметил, что спрос на российскую вакцину показывает востребованность и популярность препарата.

«Оно с нашей точки зрения-некорректное», — сказал Песков, комментируя высказывание главы ЕМА.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе за сравнение факта экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».