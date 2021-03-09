Зеленский счел неактуальным вопрос о языке на Украине

Вопрос о языке на Украине не актуален, так как конституция страны устанавливает украинский язык в качестве единственного государственного, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА «Новости».

«В конституции все четко было написано: один-единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви, — это люди, которые хотят хайпануть», – отметил глава государства.

По его словам, подобные обсуждения «направлены на раскол в обществе».

При этом Зеленский подчеркнул свою приверженность либеральному пути развития страны.

«Я согласен с тем, что на Украине комфортно должно быть всем и Украина должна быть очень либеральной <...> Поэтому должно быть комфортно и в этом вопросе тоже. Уважать украинский язык надо, уважать людей всех тоже», – выразил мнение президент.

Он также добавил, что украинское министерство иностранных дел работает над законопроектом о национальных меньшинствах.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.