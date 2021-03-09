Израиль отказался признавать вакцину, применяемую на Украине

Власти Израиля не хотят одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, применяемую на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.

На данный момент, Украина и Израиль находятся в стадии переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, добавил Корнийчук.

«У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», — сказал посол.

Он добавил, что в ближайшее время обе страны «будут решать» данный вопрос.

Ранее стало известно, что власти Израиля разрешили въезд туристам в особых случаях с 8 марта. Посетить страну смогут только супруги и родители гражданина Израиля, спортсмены, въезжающие на соревнования; люди, чья деятельность жизненно важна для внешней политики или национальной безопасности Израиля; иммигранты и иностранные рабочие.