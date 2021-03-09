Глава минздрава Австралии госпитализирован после вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с неназванной инфекцией через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает Reuters со ссылкой на офис главы минздрава.

В офисе министра не описали его симптомы, но рассказали, что Хант получает антибиотики и останется в больнице на ночь для наблюдения.

«Ожидается, что министр полностью выздоровеет. Считается, что его состояние не связано с вакциной», – заявили его представители.

Ранее власти Австрии приостановили использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти привитой пациентки.