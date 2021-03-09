Неизвестные с ножом напали на фэшн-блогера в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные с ножом напали на блогера Рафаэля Миллера (Сидорова) и отобрали у него телефон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогер обратился в полицию заявив, что на Конюшковской улице в Москве двое неизвестных схватили его за куртку, приставили нож и отобрали телефон. Молодому человеку с помощью очевидцев удалось догнать злоумышленников и забрать смартфон обратно.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об инциденте, не раскрывая личность заявителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж.

Рафаэль Миллер ведет блог про моду, у него более 100 тысяч подписчиков в YouTube и Instagram.