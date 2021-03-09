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Общество. Новости

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Названы четыре возможные причины аварии на трубопроводе под Нижневартовском

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Ростехнадзор назвал четыре возможные причины аварии на подводном трубопроводе под Нижневартовском, которая привела к пожару на реке Обь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Уральского управления ведомства.

Так, авария могла произойти из-за дефектов в местах соединения участков трубопровода, потери металла в связи с коррозией и эрозией, изменений линейных нагрузок на трубопровод или из-за внешних повреждений, вызванных окружающей средой.

Конкретная причина будет установлена по результатам работы комиссии по техническому расследованию аварии, указано в сообщении.

6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе возник пожар на реке Обь под Нижневартовском, пострадал один человек. Возгорание было ликвидировано 7 марта. В ходе проверки воды администрация города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе не выявила нарушений.

9 марта была завершена утилизация углеводородов на месте аварии.

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