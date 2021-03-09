В Минздраве рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом

Все числовые показатели говорят о том, что Россия сдержала распространение коронавируса, заявил «Газете.Ru» главный внештатный кардиолог Минздрава России, директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто.

«Мы видим, что снижается заболеваемость, снижается количество больных, которые поступают в стационары. Идет обратное перепрофилирование медучреждений, которые занимались пациентами с коронавирусом. Особенно это видно в крупных городах», — сказал он.

Сейчас главная задача — вакцинация и формирование популяционного иммунитета у населения, сообщил Шляхто.

«Мы надеемся, что в ближайшие 2-3 месяца получится с помощью вакцины сформировать прослойку популяционного иммунитета (60%), который позволит значительно уменьшить степень распространения вируса», — заключил он.