Французская газета заявила о провале Европы в гонке вакцин от коронавируса

Французская газета Le Point выпустила материал, в котором признала проигрыш Европы в гонке вакцин от коронавирусной инфекции.

Автор публикации Люк де Бароше заявил, что в борьбе вакцин каждая страна отвечала за себя. При этом ни одна страна Евросоюза на данный момент не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины. Поэтому Европа платит «геополитическую цену» из-за своей неорганизованности.

«Ни одно государство — член Европейского союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия», — констатировал журналист.

Люк де Бароше отметил, что европейское промедление стоит человеческих жизней, откладывает возобновление общественной жизни и еще больше увеличивает разрыв с США и Китаем, экономика которых начинает быстрее восстанавливаться после пандемии.

По его словам, в рамках программы Covax развивающимся странам поставили около 10 млн доз вакцины, хотя глобальное сотрудничество в этой области позволило бы быстрее вернуть мировую экономику в нужное русло. Европа же из-за бюрократии, чрезмерной осторожности не смогла правильно оценить необходимость в расширении производственных мощностей.

«Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев. <...> К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту», — заключил журналист.

Ранее в России подали заявку на регистрацию совместной с Китаем вакцины от COVID-19.