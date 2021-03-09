Глава ЕС заявил о лидерстве ЕС в глобальной борьбе с коронавирусом

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что ЕС всегда активно поддерживал принцип общедоступности вакцин и является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

Он рассказал о работе ЕС в борьбе с пандемией и обвинил РФ и Китай в том, что они якобы организуют «ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны».

«Имеющиеся цифры свидетельствуют, что эти страны вакцинировали в два раза меньше (жителей) из расчета на 100 человек населения, чем Европейский союз. А Европа не использует вакцины в целях пропаганды. Она продвигает ценности», — утверждает политик.



Ранее французская газета Le Point выпустила материал, в котором признала проигрыш Европы в гонке вакцин от коронавирусной инфекции.