Путин увеличил штрафы до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию до 500 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный проект закона разработали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.

Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, либо в местах, где запрещено ее проведение, а также изготовление и размещение агитационных материалов с нарушениями закона о выборах грозит штрафом. В частности, для россиян штраф от 1 до 1,5 тыс. руб. был увеличен до 5 – 20 тыс. руб.; для должностных лиц он ранее был от 2 до 5 тыс. руб., а теперь станет от 30 до 50 тыс. руб.; для юрлиц штраф составлял от 20 до 100 тыс. руб., а теперь — от 100 до 500 тыс. руб.