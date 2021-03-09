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Общество. Новости

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Ученые предрекли России катастрофически долгое лето

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Китайские ученые полагают, что через 80 лет в России и других странах Северного полушария лето будет длиться около полугода, а зима всего несколько месяцев. Результаты исследования опубликовал сайт Phys.org.

Климатические изменения катастрофического характера ожидаются к 2100 году. Из-за глобального потепления ряд жителей планеты столкнутся с короткой зимой, которая будет длится всего несколько месяцев, и длинным летом — около шести месяцев.

В рамках исследования ученые выяснили, что лето в среднем увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Кроме того, уменьшилось и число «весенних» и «осенних» дней со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — рассказал один из авторов исследования Юпинь Гуан.

Изменения в климате могут отразиться, по мнению специалистов, на птицах и растениях, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах. Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, так как ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Европейскую часть России ждет опасная погода.

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