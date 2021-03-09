В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Медицинский регулятор Зимбабве одобрил российскую вакцину «Спутник V», а также выдал разрешение на экстренное использование в стране, объявила министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Моника Мутсвангва. Об этом сообщает ТАСС.

В стране одобрен ряд вакцин для экстренного использования, в который вошла российская — «Спутник V». Закупка будет проходить через национальный фонд, который находится под управлением министерства финансов и экономического планирования, отметила она.

Кроме того, частным компаниям разрешили покупать для своих сотрудников, а также ввозить в Зимбабве вакцины от коронавируса, но только из списка, утвержденного властями.

По словам Мутсвангвы, у правительства есть цель вакцинировать от COVID-19 более 9 млн граждан.

Ранее глава министерства финансов и экономического развития Зимбабве Мтули Нкубе вел переговоры с Россией, Китаем и Индией о поставках вакцины от COVID-19.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено уже более чем в 40 странах мира.