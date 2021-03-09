Депутат заксобрания Петербурга Резник отрицает свое задержание

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник отверг информацию, согласно которой он был задержан в ходе наркорейда в одной из квартир на Набережной канала Грибоедова. Об этом сообщает РБК.

«Не было никакого задержания. Я стал свидетелем «маски-шоу» полицейских», — сказал он.

По словам депутата, он пришел к своему дальнему родственнику для помощи пожилому отчиму.

«При мне вскрывали квартиру, выясняли, кто я. Когда я вышел, налетели полицейские. Я подумал, что по мою душу — просто потому что жизнь такая сейчас», — сказал Резник.

Депутат подчеркнул, что ему неизвестно о наличии в обысканной квартире нарколаборатории.

«Полицейские мне показывали разрешение на обыск. Там было написано про торговлю какими-то веществами — я не вчитывался. Сейчас связи с родственником нет, только с его матерью», — сказал Резник.

Ранее СМИ опубликовали информацию, согласно которой Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была обнаружена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности.