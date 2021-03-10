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Общество. Новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Песков рассказал, чего лишила Россию пандемия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего год пандемии коронавируса нового типа лишил Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страна потеряла возможность интенсивно развиваться, однако Россия компенсирует этот спад в будущем.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии», — сказал Песков.

Он также добавил, что пандемия лишила его трех недель, в ходе которых пресс-секретарь лечился от коронавируса. Однако представитель Кремля подчеркнул, что это позволило его организму выработать иммунитет к COVID-19/

При этом Песков отметил, что пандемия лишила его «живого» формата работы, а также возможности съездить в отпуск.

Ранее в Кремле призвали активизировать «ковидную дипломатию».

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