Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Кот задушил младенца на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На Украине кот задушил четырехмесячного младенца. Об этом Центр экстренной медицинской помощи Ровненской области сообщает в своем Facebook.

Там уточнили, что трагедия произошла в городе Острог в понедельник, 8 марта.

Согласно опубликованным данным, кот заснул на лице младенца, мать обнаружила ребенка в коляске без признаков жизни.

Медики по настоянию родителей пытались реанимировать ребенка, а затем отвезли в Острожскую центральную районную больницу, где была констатирована смерть.

Ранее в 2019 году в Винницкой области кот также задушил девятимесячного ребенка.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.