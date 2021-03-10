Кот задушил младенца на Украине

На Украине кот задушил четырехмесячного младенца. Об этом Центр экстренной медицинской помощи Ровненской области сообщает в своем Facebook.

Там уточнили, что трагедия произошла в городе Острог в понедельник, 8 марта.

Согласно опубликованным данным, кот заснул на лице младенца, мать обнаружила ребенка в коляске без признаков жизни.

Медики по настоянию родителей пытались реанимировать ребенка, а затем отвезли в Острожскую центральную районную больницу, где была констатирована смерть.

Ранее в 2019 году в Винницкой области кот также задушил девятимесячного ребенка.