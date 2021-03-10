Гондурас согласовал закупку российского «Спутника V»

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что страна согласовала закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с руководством Российским фондом прямых инвестиций.

«Нам прислали договор о контракте, он подписан», — заявил Эрнандес.

Ранее российская вакцина была зарегистрирована в Северной Македонии.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».