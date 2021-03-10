Голикова заявила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что прививку от коронавируса могут начать делать регулярно. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием.

Она подчеркнула, что пока в мире нет полностью подтвержденных данных о сроках выработки организмом человека иммунитета к COVID-19.

«Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сказала Голикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в Москве может сохраниться и после весны.

В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».