Глава КГБ Белоруссии рассказал о трех сценариях планируемых в марте протестов

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о трех сценариях протестов, которые пройдут 25 — 27 марта. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

Он отметил, что белорусская оппозиция рассматривает несколько сценариев проведения митингов.

По его словам, в рамках одного из них оппозиция намеревалась подать заявку на проведение дня воли: людей хотели собрать на площади Якуба Коласа, а затем довести дело до столкновения с сотрудниками полиции.

Глава белорусского КГБ добавил, что по второму сценарию протест хотели провести на площади Бангалор в Минске. До этого оппозиция хотела подать заявку на проведение официальных мероприятий.

Третий вариант, как уточнил Тертель, призывы к участию в митингах и информационная манипуляция будут ориентированы на домовые чаты и координаторов.

Ранее глава МВД Белоруссии заявил, что ситуация в стране находится под контролем органов правопорядка.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.