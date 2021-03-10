Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы коронавируса

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, у кого чаще всего обнаруживаются новые штаммы коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в большинстве своем мутации COVID-19 находят у тех, кто имеет хронические, аутоиммунные или онкологические заболевания.

Кроме того, по его словам, также новые штаммы выявляются у людей с ослабленным иммунитетом, то есть тех, у кого вирус «сохраняется длительное время».

«И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит», — сказал Тимаков.

Врач добавил, что такие пациенты могут выделять вирус во внешнюю среду, поэтому человек становится «источником инфекций новых мутаций коронавируса».

Однако специалист подчеркнул, что такой носитель вируса не всегда может являться заразным для окружающих, так как «это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118 млн заболевших, свыше 93,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».