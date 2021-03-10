Собянин заявил, что пандемия сделала москвичей невольными участниками «карнавала масок»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы во время пандемии стали невольными участниками «карнавала масок». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что пандемия коронавируса заставила многих людей сильнее переживать за здоровье близких. По его словам, кто-то за год столкнулся с трагедией — смерть родственника с COVID-19.

Градоначальник добавил, что люди в течение пандемии были лишены возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором «бурлит жизнь».

«Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками «карнавала масок», — сказал Собянин.

Кроме того, он уточнил, что на борьбу с распространением короанвируса власти потратили сотни млрд рублей, однако подчеркнул, что экономика столицы быстро восстановилась.

Ранее Собянин заявил, что масочный режим в Москве может сохраниться и после весны.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118 млн заболевших, свыше 93,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».