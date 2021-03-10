ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 2%

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте заболеваемости коронавирусом нового типа за неделю во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предоставленным данным, рост показателя составил 2%, а именно 2,7 млн случаев заражения. Это превышает данные по предшествующей неделе.

При этом прирост смертности пациентов с коронавирусом снизился на 6%.

«В глобальном масштабе примерно в половине стран число новых случаев снизилось, тогда как в другой половине отмечен их рост», — подчеркнули в ВОЗ.

Сильнее всего рост заболеваемости ощущался в Африке, Восточном Средиземноморье, где также зафиксирован рост смертности, и Европе.

Ранее врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118 млн заболевших, свыше 93,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».