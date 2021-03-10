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Общество. Новости

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Врач назвала симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом

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Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина рассказала о симптомах, которые возникают спустя месяцы после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент медики больше относятся к коронавирусной инфекции как к васкулиту, а не поражающей легочную ткань респираторной инфекции. Она отметила, что это связано с тем, что COVID-19 влияет на эндотелий сосудов во всех органах.

Врач подчеркнула, что пациент не излечивается от коронавируса до выписки, а продолжает болеть еще шесть — восемь месяцев.

Пульмонолог уточнила, что период под названием «чистый постковид» появляется спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19. На данном этапе у пациента фиксируются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные симптомы, характерные для системного васкулита.

Ранее ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 2%.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118 млн заболевших, свыше 93,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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