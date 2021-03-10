Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со времен окончания Второй мировой войны

Столбики термометра минувшей ночью в Москве опустились до -20,7°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».

«По состоянию на 7 утра температура в Москве составила -20,7°C», — рассказала Елена Волосюк.

Отмечается, что в прошлом году в этот же день температура воздуха была выше на 25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь добавил, что это самая холодная ночь для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до -13°С.