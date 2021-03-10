Собянин: московское метро продолжит внедрять новые сервисы для пассажиров

Столичное метро продолжит внедрять новые сервисы для пассажиров, пообещал в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что эта работа стартовала еще 10 лет назад. По словам Собянина, новые идеи не иссякнут никогда.

Это тем более важно, потому что москвичи значительное время проводят именно в городском транспорте, в том числе в «подземке», констатировал столичный градоначальник.

В публикации на своем сайте Собянин отметил такие нововведения, как, например, карта «Тройка» и вендинговые аппараты.

Мэр также перечислил преимущества новых вагонов «Москва-2020».