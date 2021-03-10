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Общество. Новости

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В российских домах престарелых началась вакцинация от коронавируса

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о начале вакцинации от коронавируса в домах престарелых. Его слова приводит ТАСС.

Котяков напомнил, что глава Минздрава Михаил Мурашко акцентировал внимание на гражданах, которые относятся к группе риска.

«Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется. Есть, конечно, учреждения, куда это еще не дошло. Я с ними переговорю и обращу их внимание на это», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в московских домах престарелых обе дозы вакцины от коронавируса получили 93% постояльцев.

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