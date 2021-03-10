Москвич условно осужден по делу о насилии над полицейским на незаконной акции

Пресненский суд Москвы приговорил к одному году колонии условно Александра Мучаева по обвинению в наезде на машине на полицейского на незаконной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Свою вину Мучаев полностью признал. Это первый приговор по делу о нападении на правоохранителей на несанкционированной акции 23 января.

Ранее сообщалось, что житель Владимирской области лишился свободы за распыление газа в полицейского.