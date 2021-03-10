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Общество. Новости

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Марокко зарегистрировало вакцину «Спутник V»

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» во вторник, 9 марта, зарегистрировали для применения на территории Марокко. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Отмечается, что в настоящее время стороны согласовывают контракт.

В ведомстве также обратили внимание на то, что благодаря роли Марокко на африканском континенте, партнерство с королевством может помочь организовать поставки российского препарата в другие страны Африки.

Российскую вакцину «Спутник V» уже зарегистрировали более 40 государств с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Ранее сообщалось, что Гондурас согласовал закупку российского «Спутника V».

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