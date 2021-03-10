Подросток рассказал о подготовке теракта в Пензенской области

Подросток из Верхнего Ломова (Пензенская область), который намеревался устроить теракт в местной школе, в ходе допроса у следователей рассказал о том, как намеревался совершить преступление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийства с ружьем. Планировал я совершить это на своих одноклассников, а также на тех, кто мешает мне», — признался 16-летний мальчик.

Отмечается, что во время оперативно-следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемого оружие и порох, а также футболку с надписью «Ненависть».

В отношении малолетнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к убийству» и «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что школьник был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.