В Минцифры рассказали, что сбор биометрии не повлияет на доступ к госуслугам

Граждане не потеряют доступ к госуслугам в случае отказа от предоставления сайту биометрических данных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства цифрового развития.

Замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что биометрия будет использоваться для дополнительной авторизации на портале госуслуг только по желанию пользователя. Он добавил, что введение данной меры усилит безопасность.

«Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам», — уточнил Качанов.

Он утвердил, что пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации на сайте. Вход в личный кабинет можно будет осуществлять как с помощью логина и пароля, так и с использованием биометрической системы, уточнил чиновник.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в Минцифры предложили активизировать процесс сбора биометрических данных россиян.