В Раду поступил законопроект об ограничении импорта электроэнергии из РФ

В Раду внесли законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации. Это сделал глава комитета украинского парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

В документе, опубликованном на сайте Рады, указывается, что до 31 декабря текущего года у регулятора (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг — «Газета.Ru») есть полномочия «ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором». Как известно, в январе 2015 года Рада признала РФ «страной-агрессором».

Также в тексте говорится, что регулятор будет наделен правом аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с Россией.

В проекте закона подчеркивается, что данные меры необходимы для усиления энергетической независимости Украины.

Ранее и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна отсоединится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году.