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Общество. Новости

Еще одна страна одобрила «Спутник V»

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Иордания одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, об этом пишет РИА «Новости».

«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины «Спутник», — говорится в заявлении иорданского регулятора.

Ранее Марокко зарегистрировало вакцину «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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