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Общество. Новости

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Путин заявил, что власти РФ не станут препятствовать отдыху граждан за рубежом

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не станут искусственно удерживать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за рубежом. Такое заявление он сделал во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, которое транслирует телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что ряд стран уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. «Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать», — сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о российских гражданах, которые желали бы отпуск провести летом за границей.

Путин также добавил, что им следует учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других государствах.

Ранее стало известно, что свыше 80% россиян не ездили в отпуск летом 2020 года.

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