Отшельница Агафья Лыкова переехала в построенный Олегом Дерипаской новый дом

Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом. Объект расположен на территории заповедника «Хакасский» и был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает ТАСС со ссылкой на представителя предпринимателя.

По его словам, строительство нового дома организовал Дерипаска.

Как рассказал собеседник агентства, здание освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Кроме того, он сообщил, что визит церковнослужителя в Хакасию по просьбе Лыковой также организовал Дерипаска.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.