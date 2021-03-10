В Мьянме арестованы больше двух тысяч протестующих

С 1 февраля в Мьянме были арестованы больше двух тысяч человек во время столкновений с силами безопасности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным страны.

По данным ассоциации, цифра отражает только число официально задержанных лиц, которым предъявили обвинения.

Ранее США ввели санкции против Минобороны и МВД Мьянмы.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.