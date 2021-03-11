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Общество. Новости

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Минздрав Чехии отказался зарегистрировать «Спутник V» без одобрения EMA

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Глава Минздрава Чехии Ян Блатный не разрешит зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», — говорится в сообщении.

Блатный отметил, что в Венгрии и Словакии предоставили подобное исключение для «Спутника V».

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса «Спутник V».

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