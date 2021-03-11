В Верховном суде Украины обжаловали указ Зеленского о закрытии телеканалов

Кассационный административный суд Верховного суда Украины рассмотрит обжалование указа президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина», «NewsOne, ZIK. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассмотрят 6 апреля.

Также на 19 апреля назначено судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости».