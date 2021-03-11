Байден поручил закупить еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Президент США Джозеф Байден поручил Минздраву страны закупить еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson», — заявил Байден.

По его словам, это решение связанно с тем, что в ситуации с COVID-19 в США «многое может измениться» и страна должна запасаться вакцинами.

Байден добавил, что США находятся на пути к приобретению «достаточного количества доз вакцин от коронавируса для каждого взрослого американца к концу мая этого года».