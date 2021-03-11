Ряд регионов Сибири и Дальнего Востока ожидает аномальное потепление

Некоторые регионы Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа с 11 марта затронет аномальное потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Иркутске — плюс 8 градусов, в Красноярске — 0 градусов, в Тыве, Бурятии — плюс 4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске — плюс 6-8 градусов, в Хабаровске — плюс 6-8 градусов, во Владивостоке — плюс 8-9 градусов», — сказал он.

Вильфанд добавил, что температурный фон превышает нормы на 8-10 градусов. В Забайкалье температура поднимется на 12 градусов выше нормы.