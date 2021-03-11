В Саратовской области расследуют насилие над заключенным в тюремной больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за насилия в тюремной больнице в Саратове. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник.

Согласно сообщению, заключенного ИК-7 Саратовской области Александра Веселова, переведенного для лечения в ОТБ-1, били и насиловали «активисты лечебно-исправительного учреждения».

«Активисты напали на меня, завалили на пол, начали душить, угрожать и избивать. Доставали свои половые органы и угрожали насилием, говорили — сейчас мы тебя изнасилуем и убьем, у нас в этом учреждении все схвачено. Позже под воздействием этих активистов мне пришлось подписать бумагу, что претензий к администрации и активу не имею, — сообщил он.

В сообщении отмечается, что по словам бывших заключенных, такие бумаги активисты требуют подписать, чтобы обезопасить себя от последствий.