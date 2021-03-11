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Общество. Новости

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Южная Корея одобрила вакцинацию лиц от 65 лет препаратом компании AstraZeneca

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Южная Корея одобрила вакцинацию лиц старше 65 лет препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на премьера страны Чон Се Гюна.

«Вакцинация была отложена для лиц в возрасте 65 лет и старше из-за отсутствия доказательств для определения эффективности вакцины AstraZeneca, но недавно в Великобритании были опубликованы данные, подтверждающие ее эффективность для пожилых людей», — заявил премьер.

Отмечается, что применение вакцины для лиц этого возраста было одобрено на основании данных, опубликованных в Великобритании. Данные показывают эффективность вакцины в снижении числа госпитализаций среди пожилых людей.

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