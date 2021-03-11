В Москве на выходных ожидаются метели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 13 марта ожидаются метели. Как сообщает ТАСС, ожидаются порывы ветра со скоростью 17 м/с.

﻿«В субботу ожидается небольшой снег, переходящий в умеренный. При порывах ветра, которые будут достигать 17 м/с, прогнозируется метель», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что после этого в столице не ожидается снега, но 15 и 16 марта пройдут небольшие дожди.

Ранее Вильфанд сообщил, что некоторые регионы средней Сибири и Дальневосточного федерального округа с 11 марта затронет аномальное потепление.