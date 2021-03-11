В США 2020 год стал рекордным по смертности населения

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 2020 год установил в стране рекорд по смертности. Об этом пишет Politico.

Согласно сообщению, в США в 2020 году умерли более 3 млн человек.

Коронавирус нового типа повысил смертность в стране на 15%. COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти граждан США.

Отмечается, что это наибольший рост смертности в стране с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что количество умерших от COVID-19 пациентов в США превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых.