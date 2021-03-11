В Коврове произошел пожар рядом с заводом имени Дегтярева

В Коврове во Владимирской области произошел пожар в производственном здании, которое расположено рядом с заводом имени Дегтярева. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что площадь пожара составляла 300 кв. м, а затем увеличилась до 800 кв. м.
На данный момент пожарным отрядам удалось локализовать возгорание, как отмечает агентство со ссылкой на источник.
На месте работают спасательные отряды.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее один взрослый и двое детей погибли при пожаре в Омской области.